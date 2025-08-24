De Bruyne debuta con gol con Napoli

MILÁN.- Los exjugadores de la Liga Premier iluminaron la Serie A el sábado en el día inaugural de la nueva temporada.

Kevin De Bruyne anotó en su debut y Scott McTominay abrió el marcador cuando el Napoli inició la defensa de su título de la Serie A con una cómoda victoria por 2-0 ante el campeón de la Serie B, Sassuolo.

El regreso del italiano Massimiliano Allegri al AC Milan tuvo un comienzo pésimo, ya que la Rossoneri perdió 2-1 en casa ante el recién ascendido Cremonese. El primer partido del italiano Gian Piero Gasperini al mando de la Roma terminó con una victoria por 1-0 sobre el Bologna.

McTominay se unió al Napoli desde el Manchester United el año pasado en un movimiento que fue tan exitoso que terminó siendo nombrado jugador del año de la Serie A.

El jugador de 28 años continuó donde se quedó la temporada pasada al marcar el primer gol del Napoli de la nueva campaña a los 17 minutos, alejándose de su marcador para cabecear un centro de Matteo Politano desde la derecha.

McTominay también envió un potente disparo que se estrelló contra el travesaño en el tiempo de descuento de la primera mitad, mientras que Politano golpeó el poste antes de que el Napoli duplicara su ventaja en circunstancias algo extrañas.

De Bruyne lanzó un tiro libre desde la izquierda —prácticamente en la línea de banda— y pasó por encima de todos en el área antes de rebotar en el suelo e irse al rincón inferior lejano.