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Definida la lista del Tricolor Sub 20

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Definida la lista del Tricolor Sub 20
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana Sub 20, con la que disputará el Campeonato de la Concacaf 2026.

      El torneo definirá los cupos para el Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, así como la clasificación a los JO Los Ángeles 2028.

      Las cuatro selecciones que alcancen la Semifinales lograrán su pase a la Copa del Mundo de la categoría, mientras que el campeón hará lo propio para JJOO.

      En caso de que EU llegue al duelo por el título, el otro finalista conseguirá en automático su boleto a JJOO, ya que tiene su lugar asegurado por ser anfitriones.

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      El Tri estará en el Grupo B, que conforman Guatemala, Costa Rica y Antigua. Los partidos serán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla; las Semifinales y la Final se disputarán en el Estadio Banorte.

      · Porteros: Artemio Olvera (ADSL), Cristo Navarrete (Chivas), Juan Liceaga (Chivas).

      · Defensas: Juan Echilvestre (Santos), Cristóbal Alfaro (Atlante), Luis Carmona (FC Juárez), Carlos Hernández (Chivas), Yohan Orozco (Chivas) y Edwin Soto (Pachuca).

      · Medios: Diego Covarrubias (Chivas), Nelson Cedillo (Santos), Samir Inda (Chivas), Henrique Simeone (Tigres), Juan Sigala (FC Juárez), Luis Gómez (Santos) y Santiago Sandoval (Chivas).

      · Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Hugo Camberos (Chivas), Diego Reyes (Flamengo), Diego Ramírez (Tigres) y Aldahir Valenzuela (Monterrey).

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