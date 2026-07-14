Deja Diego Cocca la DT de Atlas

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CIUDAD DE MÉXICO.- A unos días del inicio del Apertura 2026, Atlas sufrió un cambio en su proyecto deportivo. Diego Cocca dejó de ser director técnico del conjunto rojinegro después de que no prosperaran las negociaciones para continuar al frente del equipo, por lo que la directiva ya acelera la búsqueda de un nuevo entrenador antes del debut ante León.

Unas de las principales diferencias entre el estratega argentino y la dirigencia habría estado relacionadas con la conformación del plantel y los refuerzos contratados para el nuevo torneo.

La falta de coincidencias impidió que ambas partes alcanzaran un acuerdo definitivo.

Aunque Cocca encabezó la pretemporada y participó en los trabajos previos al campeonato, además de aparecer en actos públicos con la nueva administración, la relación contractual nunca quedó formalizada.

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"Atlas FC informa que, como parte del proceso de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del Club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como Director Técnico del Primer Equipo.

"Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente.

"Atlas FC reconoce y respeta plenamente las distintas visiones que pueden surgir en una negociación. No obstante, la institución mantiene la convicción de que su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual.

"La institución agradece a Diego Cocca el profesionalismo, el trabajo y la entrega que mostró durante su etapa al frente del Primer Equipo, periodo en el que contribuyó de manera importante a la historia reciente del Club. Asimismo, le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

"Como parte de esta nueva etapa institucional, el club Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo Director Técnico. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días.