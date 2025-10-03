Desinflan Tigres de Detroit a Guardianes

CLEVELAND.- Dillon Dingler despachó un jonrón en el sexto inning para romper un empate, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro del racimo de cuatro en el séptimo y los Tigres de Detroit vencieron el jueves 6-3 a los Guardianes de Cleveland en el decisivo tercer duelo de su serie de comodines de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una serie de comodines como visitantes. Detroit viajará a Seattle para iniciar una serie divisional al mejor de cinco encuentros a partir del sábado.

También brindó desquite para los Tigres después de que su temporada terminara en Cleveland el año pasado con una derrota en el quinto partido de la serie divisional.

“No creo que necesite ser más dulce de lo que se siente ahora porque tienes que ganarte estas victorias”, afirmó A.J. Hinch, el mánager de Detroit. “Tienes que ganarte la oportunidad de jugar en octubre. Tienes que ganarte una victoria en una serie completa sobre un buen equipo, un equipo en racha, un equipo que conocemos bien”.

Los Marineros, campeones del Oeste de la Liga Americana y segundos sembrados, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que obtuvieron el tercer comodín.