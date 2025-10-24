Destaca Abascal madurez del equipo

El Club Atlético de San Luis consiguió una victoria de oro en su visita a los Pumas de la UNAM, imponiéndose 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario la noche del pasado miércoles, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con este resultado, los potosinos escalan posiciones en la tabla general y se colocan momentáneamente en zona de Play-In, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificación.

Tras el encuentro, el director técnico español Guillermo “Memo” Abascal ofreció una extensa conferencia de prensa en la que destacó el esfuerzo colectivo de su equipo y la madurez mostrada en la capital del país.

“Cuando un equipo no recibe un solo tiro a puerta, es fruto del trabajo colectivo. Hay que agradecer el esfuerzo de todos. Fue un partido trabajado, maduro y difícil, donde la unión y el compromiso del grupo prevalecieron por encima de todo”, señaló el estratega.

El técnico reconoció que el equipo ha mostrado crecimiento en las últimas jornadas, especialmente en el aspecto defensivo, donde han logrado mantener la portería en cero en duelos clave. Abascal subrayó que la confianza y la estabilidad emocional han sido determinantes para recomponer el rumbo en la parte final del torneo.

“El equipo ha crecido desde la creencia y el trabajo. Antes, detalles mínimos contra equipos grandes como Toluca, Monterrey o Cruz Azul nos habían penalizado, pero ahora el grupo se ha estabilizado. Tenemos que seguir con los pies en la tierra y confiar en lo que hacemos día a día”, comentó.

El conjunto potosino regresará a la acción este domingo, cuando reciba a Necaxa en la Jornada 15, en busca de su tercer triunfo consecutivo que lo consolide en la pelea por un lugar en la fase final del Apertura 2025.