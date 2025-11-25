Destaca la Uni en torneo de ajedrez por equipos

La selección de ajedrez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tuvo una sobresaliente actuación en el tradicional Torneo por Equipos de Carranza, celebrado en el jardín de Tequisquiapan, donde se adjudicó un meritorio segundo lugar tras seis exigentes rondas que pusieron a prueba la fortaleza y estrategia de los participantes.

El conjunto universitario mostró un notable nivel técnico, disciplina y gran cohesión para mantenerse en la parte alta de la clasificación general, quedando únicamente por detrás del poderoso equipo encabezado por el Maestro FIDE Isaac Tello, el Candidato a Maestro José Ángel Luna, además de los talentosos Santiago Tamayo y Martín Josué Paez.

La escuadra potosina estuvo integrada por Andrés Iván Pérez Juárez, estudiante de la Facultad de Economía, quien defendió el primer tablero con firmeza; Saúl Alejandro Pérez Juárez, de la Facultad de Ciencias, responsable del segundo tablero; Jonathan Flores Esparza, de la Facultad de Ingeniería, encargado del tercer tablero; y Jesús David Saucedo Salas, pieza fundamental en el cuarto tablero. Cada uno de ellos sumó puntos decisivos para que el equipo escalara posiciones y consolidara su lugar en el podio.

A lo largo del certamen, la selección de la Uni destacó por su consistencia y su habilidad para resolver posiciones complejas, manteniéndose en la lucha por el liderato ronda tras ronda. Su desempeño les permitió superar a conjuntos con jugadores titulados y de amplia trayectoria en competencias estatales, reafirmando su condición de uno de los equipos más competitivos.

