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Destacada participación de porristas del Hispano Inglés

Por Romario Ventura

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Destacada participación de porristas del Hispano Inglés
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      Los equipos de animación del Instituto Hispano Inglés de San Luis Potosí tuvieron una destacada participación en la Copa América, competencia en la que consiguieron un total de tres medallas, confirmando el buen nivel deportivo de sus representantes en distintas categorías.

      La cosecha comenzó con la medalla de oro en la categoría U6 Preescolar, donde las integrantes del equipo mostraron coordinación, entusiasmo y trabajo en conjunto. 

      A este resultado se sumó la presea de bronce en U12 Primaria, que también logró colocarse entre los mejores conjuntos del certamen.

      El tercer resultado sobresaliente llegó en la categoría U16 Secundaria/Prepa, en la que el Instituto Hispano Inglés volvió a subir a lo más alto del podio al obtener la medalla de oro, cerrando así una actuación con dos campeonatos y un tercer lugar.

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      La institución reconoció el esfuerzo de sus deportistas y entrenadores, destacando la disciplina, dedicación y pasión mostradas durante la competencia. Con estos resultados, los equipos de animación del Instituto Hispano Inglés dejaron en alto el nombre de la institución y del deporte potosino en la Copa América.

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