Destacó Abascal esfuerzo pese a la derrota

Tras la derrota por la mínima diferencia frente a las Águilas del América, el director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo “Memo” Abascal, habló en conferencia de prensa sobre el desempeño de su equipo en el duelo de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, disputado la noche del miércoles en el Coloso de Valle Dorado.

El estratega reconoció que el marcador dejó un sabor amargo, pero resaltó la entrega de sus jugadores. “Principalmente el equipo ha hecho un trabajo enorme, sigue en línea ascendente. Obviamente hoy nos priva de sumar en casa y conseguir la victoria, pero yo creo que el equipo ha trabajado con sacrificio con y sin balón, y hemos perdido el juego de hoy con una acción individual”, expresó.

Abascal también señaló que el calendario competitivo es un reto constante, pero aseguró que el plantel se mantiene enfocado en la preparación semanal para sostener un nivel competitivo.

“San Luis está para competir contra cualquiera. Al final, el competir engloba un trabajo mental, técnico, táctico y físico, con determinación, y yo en ningún momento he visto una inferioridad ante mis rivales”, subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta derrota, Atlético de San Luis se mantiene en zona media de la tabla, y ahora buscará recomponer el camino en su próximo compromiso del Apertura 2025 este sabado 27 de septiembre de para medirse a los Tuzos del Pachuca, confiando en que la línea de trabajo mostrada hasta el momento se traduzca en resultados positivos.