Quiere A. Guardado volver al Tricolor

El histórico jugador quiere sumarse a la expedición del Mundial 2030

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030 significará para Rafael Márquez la oportunidad de estar al frente de la Selección Mexicana, situación que actualmente le ha permitido adquirir experiencia como parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Con eso en mente, se espera que el exjugador del FC Barcelona pueda compartir su conocimiento, tras una exitosa trayectoria en Europa, con la nueva generación de futbolistas mexicanos; una misión en la que podría contar con el apoyo de otro histórico jugador mexicano.

Se trata de Andrés Guardado, exjugador del León, quien recientemente compartió su ilusión de trabajar junto a Márquez al sumarse como parte de sus auxiliares, buscando con ello grandes objetivos.

Guardado, quien luego de su regreso a la Liga MX volvió a España para continuar su preparación, no perdió oportunidad de elogiar la carrera de Rafael, a quien reconoció como un ídolo en su etapa juvenil.

“Rafa ha sido un poco mi guía, mi amigo hasta la fecha, y lo puedo presumir. Mi hermano fue mi primer referente, pero el mayor ejemplo que tuve fue Rafa Márquez. Lo vi salir del Atlas, fichar con el Mónaco y luego con el Barcelona”.

