Dolorosa y agónica derrota para ADSL

En una noche de emociones cambiantes y un cierre dramático, el Club Atlético de San Luis cayó 3-4 ante los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, disputado en el Estadio Alfonso Lastras, que registró una entrada de poco menos de la mitad de su capacidad.

El encuentro comenzó con un ritmo pausado y de estudio entre ambas escuadras. Durante los primeros 45 minutos predominó el juego cortado por las constantes faltas, sin que ninguno de los equipos lograra generar una jugada clara de peligro, por lo que el marcador se mantuvo 0-0 al descanso.

Para la segunda parte, el partido dio un giro total y se convirtió en un auténtico espectáculo ofensivo. Al minuto 53, el delantero brasileño Joao Pedro abrió el marcador para los potosinos tras recibir un servicio de Dourado, controlar el esférico y definir de zurda para el 1-0.

La respuesta necaxista no tardó en llegar, apenas cuatro minutos después, al 57’, una desafortunada acción del defensor Eduardo Águila terminó en autogol, igualando el marcador 1-1. El desconcierto en la zaga rojiblanca fue aprovechado por la visita, y al 59’, Tomás Badaloni conectó un cabezazo dentro del área para darle la vuelta al marcador 1-2.

Sin embargo, el Atlético reaccionó de inmediato. En el 62’, nuevamente Joao Pedro apareció con un potente cabezazo tras un tiro de esquina para firmar su doblete y empatar el juego 2-2. El impulso potosino continuó y, al 68’, el mediocampista francés Sébastien Salles-Lamonge remató con frialdad de zurda dentro del área para poner el 3-2, desatando la euforia en las gradas.

Pero la alegría duró poco: al 73’, Kevin Rosero aprovechó un rebote del arquero Andrés Sánchez y marcó de derecha el 3-3, reavivando el duelo. Cuando parecía que el empate sería definitivo, Diber Cambindo apareció en tiempo de compensación (90+3’) para sentenciar el encuentro con un disparo cruzado de zurda y darle el triunfo al Necaxa 4-3, silenciando al público potosino.