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Parquímetros fallan y dejan esperando a conductores

Automovilistas en el centro de Ciudad Valles deben esperar a un operador

Por Huasteca Hoy

Octubre 03, 2026 07:43 p.m.
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Parquímetros fallan y dejan esperando a conductores
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      CIUDAD VALLES. Automovilistas que intentan pagar el estacionamiento en el centro de la ciudad encuentran parquímetros fuera de servicio y deben esperar a que llegue un operador para acordar cómo cubrir la tarifa y evitar la colocación de una "araña" en sus vehículos.

      Las fallas atribuidas a la lluvia impiden que los usuarios depositen monedas y obtengan el boleto correspondiente a una hora de estacionamiento. Así, pagar depende de localizar al personal encargado de los inmovilizadores, lo que provoca demoras.

      Aunque hace unos meses fueron reemplazados nueve de los 60 parquímetros, la mayoría de los equipos sigue siendo la que se instaló hace aproximadamente 13 años, cuando el Cabildo aprobó este sistema de cobro.

      La renovación parcial ha dejado en funcionamiento aparatos antiguos que presentan fallas y complican el pago a quienes buscan estacionarse en la zona centro.

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