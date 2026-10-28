México e India inician negociaciones para acuerdo comercial bilateral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Economía dio a conocer que México e India iniciaron las conversaciones para un Acuerdo de Comercio Preferencial (ACP), en busca de fortalecer su relación económica y comercial.

La firma de los Términos de Referencia marca el inicio formal de las negociaciones, las cuales tienen el potencial de ampliar el comercio bilateral, generar nuevas oportunidades de negocio, incrementar los flujos de inversión y contribuir al desarrollo de cadenas de suministro resilientes y diversificadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dichos Términos de Referencia abarcan el acceso a los mercados de bienes; las reglas de origen; los procedimientos aduaneros y la facilitación del comercio; la solución de diferencias; las medidas sanitarias y fitosanitarias; los obstáculos técnicos al comercio, y las medidas de defensa comercial.Durante la cumbre del G7 de 2025 en Canadá, el primer ministro de India, Narendra Modi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron fortalecer y profundizar la asociación entre India y México.Por lo que el martes 27 de octubre del 2026 se firmó este inicio de negociaciones por parte de Rajesh Agrawal, secretario del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India, y Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de México en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.En dicha firma, durante la visita de Agrawal, ambas delegaciones analizaron las perspectivas de la relación económica bilateral y las oportunidades para incrementar el comercio y la inversión entre ambos países.El objetivo de este nuevo acuerdo comercial es aprovechar las complementariedades entre ambas economías y ampliar las oportunidades para los productos y las empresas mexicanas en uno de los mercados más importantes del mundo.En la agenda económica bilateral se busca identificar oportunidades para profundizar las relaciones comerciales y de inversión, fortalecer la cooperación y estrechar los vínculos entre los sectores productivos de ambos países.Además, tendría como objetivo facilitar encuentros de negocios entre empresas, identificar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre los sectores productivos de ambos países. Asimismo, las dos partes analizaron la posibilidad de promover una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027.Entre los sectores con mayor potencial destacan el automotriz, químico, electrónico, farmacéutico, agroalimentario, energético y de minerales críticos, así como los dispositivos médicos y las manufacturas avanzadas, entre otros.