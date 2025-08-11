Duelazos en la Estelar de la Liga Azteca

La jornada dominical del Torneo de Quetzal Apertura 2025, en la categoría estelar Ramiro Leyva de la Liga de Futbol Azteca, fue un verdadero carnaval de goles y emociones. Bajo un cielo despejado y con las gradas llenas de familias, amigos y fieles aficionados, los equipos salieron a dejarlo todo sobre el césped.

EN EL DUELO MÁS EXPLOSIVO DEL DÍA

Atlético Casanova y Mulas de Moreno F.C. protagonizaron un empate de esos que valen el precio del boleto: 5-5. Pablo Fernando Leos se robó reflectores con un doblete, mientras Víctor y Ángel Leos aportaron uno cada uno, y Saúl Olvera completó la cuota local. Pero las Mulas no se dejaron amansar: Ramón Rodríguez y Rodolfo González respondieron también con dobletes y Héctor García puso el gol que selló un resultado digno de fotografía. El árbitro José de Jesús Reyes Infante tuvo que mantener la calma entre tantas celebraciones y gritos.

TRIUNFO ABULTADO

Atlético División no tuvo piedad del Real Saucito y lo despachó con un contundente 7-0. Luis Escalante y Juan Luevano firmaron sendos tripletes, mientras Fabio Díaz sumó uno más para completar la goleada. La silbante Perla del Carmen Rodríguez Godínez dirigió un partido sin sobresaltos, pero con un marcador que será recordado en la temporada.

VICTORIA SOÑADA

Con una actuación de ensueño de Jesús Tapia, quien se vistió de héroe marcando los cuatro goles con los que Atlético Paisanos venció 4-0 al Atlético Gota Blanca. Francisco Sierra, con el silbato en mano, fue testigo de la noche mágica del delantero, que salió ovacionado por la tribuna.

SE IMPUSO EN EL DUELO

Real Estanzuela impuso su futbol ante Carpintería Benja’s F.C., llevándose el triunfo 5-2 gracias a los goles de Axel López (doblete), Óscar Ramos, Ángel Blanco y Adán Hernández. Longino Martínez mantuvo a los carpinteros en la pelea con dos anotaciones, pero el esfuerzo no fue suficiente. Miguel Ángel González López llevó las riendas del encuentro.

BUEN TRIUNFO

Deportivo Independiente dio la sorpresa al vencer 3-1 al Club Toluca F.C.. Gabriel Salazar, con dos goles, y José Moreno comandaron la victoria, mientras que Erick Santana descontó para los Diablos. El mismo árbitro González López tuvo doble jornada, controlando con oficio las emociones de un duelo intenso.