CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Eagles aplastan por 38-20 a los Giants

Por AP

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A

FILADELFIA.- Saquon Barkley corrió para una anotación de 65 yardas en su primer acarreo del juego y superó las 100 yardas por tierra por primera vez esta temporada antes de salir con una lesión en la ingle, y Jalen Hurts lanzó cuatro pases de touchdown mientras los Eagles de Filadelfia vencieron el domingo 38-20 a los Giants de Nueva York.

Los Eagles (6-2) igualaron la serie de la temporada contra sus rivales de la NFC Este después de que los Giants ganaran 34-17 a principios de este mes.

Barkley realizó una carrera de 28 yardas en la última jugada del tercer cuarto, para después regresar con cuidado a la línea lateral. Fue revisado dentro de la carpa médica.

Hurts, quien completó 15 de 20 pases para 179 yardas, aseguró el juego con un pase de touchdown de 17 yardas a Dallas Goedert para finalizar esa serie y poner el marcador 31-13. Barkley no regresó al juego, terminando con 150 yardas en 14 acarreos y cuatro recepciones para 24 yardas y un touchdown.

El cuarto pase de touchdown de Hurts en el juego fue un lanzamiento de 40 yardas a Jahan Dotson. El acarreo inicial de Barkley le dio más yardas de las que había tenido en todos menos un juego esta temporada. La semana pasada tuvo solo 44 yardas contra Minnesota y corrió para un mínimo de 30 contra Denver, una caída precipitada una temporada después de correr para más de 2,500 yardas totales para los campeones del Super Bowl.

