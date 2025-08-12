El Atlas busca a Diego Cocca

Tras la goleada del fin de semana ante Pachuca, Gonzalo Pineda presentó su renuncia al Atlas y le fue aceptada. Y con el torneo Apertura 2025 en auge, la directiva rojinegra ya tendría al sustituto ideal para que tome las riendas del equipo. Una opción que no desagrada a la hinchada, pues ya fue campeón de la Liga MX y los conoce muy bien: Diego Cocca.

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, Atlas negocia con Diego Cocca para su regreso al equipo. El director técnico ya fue bicampeón con los Zorros, y esto es un punto a favor que tendría para regresar a la Liga MX.

Según la información, el argentino ya se encuentra en charlas formales con la directiva de La Academia para sustituir a Gonzalo Pineda y tomar las riendas del proyecto. El Atlas no está dispuesto a perder más tiempo debido a que el Apertura 2025 ya inició.

Diego Cocca actualmente se encuentra sin equipo, por lo que estaría en negociaciones para regresar al conjunto al que hizo bicampeón en la Liga MX. Se supo que el entrenador argentino es la opción número uno de la directiva para regresar al banquillo en una segunda etapa.

El estratega ya dirigió a los rojinegros entre los torneos Apertura 2020 y Apertura 2022. Y ha sido uno de los entrenadores históricos del club, pues logró el bicampeonato en el Apertura 2021 y el Clausura 2022, las dos finales a las que llegó.