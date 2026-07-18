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El Atlas le pega de visita al Club León

Por Agencias

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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El Atlas le pega de visita al Club León
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      La actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 tuvo un encuentro vibrante entre León y Atlas, donde los rojinegros se impusieron 2-3 en un duelo que tuvo goles, una expulsión y emociones hasta el silbatazo final.

      El conjunto tapatío golpeó desde los primeros minutos. Apenas al 2, Duk aprovechó una oportunidad en el área para abrir el marcador y darle una rápida ventaja al Atlas.

      La respuesta de La Fiera llegó al 27, cuando Diber Cambindo capitalizó una desatención del guardameta rojinegro para igualar el encuentro y devolver la tranquilidad al equipo local.

      Sin embargo, antes del descanso el partido dio un giro importante. Al 42, el propio Cambindo fue expulsado, dejando a León con un hombre menos para disputar toda la segunda mitad.

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      Atlas aprovechó la superioridad numérica apenas iniciado el complemento. Al 50, Alfonso Ponchito González devolvió la ventaja a los visitantes con una definición que puso el 1-2.

      Los rojinegros ampliaron la diferencia al 73, cuando Aldo Rocha convirtió con autoridad un penal para firmar el tercer tanto del encuentro.

      León no bajó los brazos y encontró el descuento al 78 por conducto de Jordi Cortizo, quien puso suspenso al cierre del compromiso. A pesar del empuje esmeralda en los minutos finales, Atlas logró mantener la ventaja y selló una valiosa victoria en su debut dentro del Apertura 2026.

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