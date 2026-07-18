El Atlas le pega de visita al Club León

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La actividad de la Jornada 1 del Apertura 2026 tuvo un encuentro vibrante entre León y Atlas, donde los rojinegros se impusieron 2-3 en un duelo que tuvo goles, una expulsión y emociones hasta el silbatazo final.

El conjunto tapatío golpeó desde los primeros minutos. Apenas al 2, Duk aprovechó una oportunidad en el área para abrir el marcador y darle una rápida ventaja al Atlas.

La respuesta de La Fiera llegó al 27, cuando Diber Cambindo capitalizó una desatención del guardameta rojinegro para igualar el encuentro y devolver la tranquilidad al equipo local.

Sin embargo, antes del descanso el partido dio un giro importante. Al 42, el propio Cambindo fue expulsado, dejando a León con un hombre menos para disputar toda la segunda mitad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Atlas aprovechó la superioridad numérica apenas iniciado el complemento. Al 50, Alfonso Ponchito González devolvió la ventaja a los visitantes con una definición que puso el 1-2.

Los rojinegros ampliaron la diferencia al 73, cuando Aldo Rocha convirtió con autoridad un penal para firmar el tercer tanto del encuentro.

León no bajó los brazos y encontró el descuento al 78 por conducto de Jordi Cortizo, quien puso suspenso al cierre del compromiso. A pesar del empuje esmeralda en los minutos finales, Atlas logró mantener la ventaja y selló una valiosa victoria en su debut dentro del Apertura 2026.