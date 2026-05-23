"El Barecito" se corona en softbol
Conquista el campeonato de la Liga Mixta de Softbol Zampa
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El equipo El Barecito se proclamó campeón de temporada dentro del Torneo de Primera Fuerza de la Liga Mixta de Softbol Zampa, luego de una destacada campaña en la que dominó la competencia entre diez poderosos equipos participantes.
La escuadra campeona finalizó la temporada con un impresionante récord de 22 juegos ganados de los 24 disputados, consolidándose como el conjunto más sólido del certamen y confirmando su protagonismo dentro de la liga dominical que se desarrolla en los campos de La Minera.
Uno de los elementos clave en el éxito del equipo fue el lanzador Eduardo Pérez, conocido deportivamente como "Güero", quien además se adjudicó el campeonato individual de pitcheo gracias a una efectividad cercana al 82 por ciento, logrando 18 victorias en 22 juegos lanzados.
El desempeño colectivo e individual coloca a "El Barecito" como uno de los equipos estelares de la liga, que cada semana reúne a familias y aficionados al softbol en un ambiente de convivencia deportiva impulsado por el trabajo de Juan Niño, mejor conocido como "Zampa", presidente de la organización y responsable del crecimiento y continuidad del torneo.
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Tras conquistar el campeonato, Eduardo Pérez y el conjunto de "El Barecito" ya se preparan para afrontar una nueva temporada, manteniendo la intención de reforzar su plantilla con los mejores elementos y consolidarse nuevamente como el rival a vencer en la próxima campaña.
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