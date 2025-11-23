El Bayern remonta y vence al Freiburg

BERLÍN.- El joven Lennart Karl, de 17 años, fue clave para que el Bayern Munich, líder de la Bundesliga, remontara dos goles en contra para vencer el sábado 6-2 al Freiburg e igualar un antiguo récord.

Karl, quien estaba haciendo su novena aparición en la liga y su segunda como titular, envió un mensaje oportuno al entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, antes del Mundial del próximo año al instigar la remontada del Bayern con un gol, una asistencia y un juego deslumbrante.

Michael Olise también brilló al anotar dos tantos y asistir en tres más.

El Bayern, que habría permanecido en la cima incluso con una derrota, igualó su récord de 52 años de 43 jornadas consecutivas en la cima de la liga. Superará el récord independientemente del resultado en el partido contra el St. Pauli el próximo fin de semana, después de enfrentar al Arsenal como visitante en la Liga de Campeones el miércoles.

El Freiburg aprovechó el inicio pasivo del Bayern con goles de Yuito Suzuki y Johan Manzambi tras saques de esquina en los primeros 18 minutos. Fue la primera vez que el Bayern se colocó atrás en casa esta temporada.

Karl respondió cuatro minutos después tras controlar el balón de Olise con su pie izquierdo y marcar con el derecho, y el joven devolvió el favor para que Olise igualara antes del descanso.

El incansable Karl podría haber anotado de nuevo después del descanso, solo que un posible gol fue anulado tras la revisión del VAR por fuera de juego en la jugada previa.

Dayot Upamecano anotó en un tiro de esquina de Olise y Harry Kane aumentó su cuenta como líder de la liga a los 60 minutos.

Karl salió entre aplausos al 71 después de recibir un golpe en la cadera, dejando a Olise para asistir al suplente Nicolas Jackson para el quinto al 78. Olise completó la goleada al 84, asistido por Hiroki Ito, quien tuvo su primera aparición de la temporada.