El Betis supera en remates al Porto

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Isco anotó el gol de la victoria y Abde Ezzalzouli marcó un candidato a gol del día mientras el Real Betis derrotó 3-2 al Porto en un partido de mal talante en Sevilla.

Ezzalzouli golpeó el balón desde la esquina del área penal al ángulo superior del segundo palo tras el descanso.

Gabriel Veiga igualó con un gran tiro libre a los 55 y desató un altercado entre jugadores rivales con su celebración. Tres jugadores fueron amonestados.

El suplente del Porto Samu —internacional español— anotó apenas dos minutos después de ingresar, pero Cucho Hernández —otro suplente— igualó a los 74.

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Isco consiguió el gol del triunfo al final con un penal.

FEYENOORD REACCIONA

Anis Hadj Moussa firmó un doblete y el líder neerlandés Feyenoord remontó para vencer 3-2 al visitante Como en el otro partido temprano.

Assane Diao puso en ventaja a Como con el primer disparo del equipo a los 18 tras sacarse la marca de Javi López por la banda derecha y rematar al interior del poste lejano.

Pero Gjivai Zechiël respondió dos minutos después con un disparo espectacular, y el extremo argelino Hadj Moussa marcó al inicio del segundo tiempo antes de sentenciar el resultado a los 82.

Tasos Douvikas anotó el gol del descuento de Como en el tiempo añadido.