El CDP reconoció a sus socios atletas

En una emotiva ceremonia realizada este miércoles en el marco del 85° aniversario del Club Deportivo Potosino, el Honorable Consejo de Administración, presidido por el Dr. Juan Alberto Martínez Andrade, junto con la Comisión de Sociales encabezada por Ruth Angélica Martínez López, encabezaron la celebración de una institución fundada el 18 de noviembre de 1940 y que desde entonces ha sido uno de los pilares del deporte en el estado.

Como parte central del evento, se entregaron reconocimientos y sudaderas conmemorativas a los jóvenes deportistas que han representado al club en competencias estatales, nacionales e internacionales, especialmente en eventos CONADE. Se destacó que esta iniciativa busca mantenerse año con año para seguir impulsando el talento de sus socios.

La ceremonia también incluyó un reconocimiento al esfuerzo de los padres de familia y al trabajo de las Comisiones Deportivas que respaldan la formación de los atletas. Durante la gala se reconoció a representantes de diversas disciplinas: Natación, Bajo la guía del entrenador José Torres Castillo, sobresalieron nadadores como Salvador Medina Mercado, participante en el Campeonato Mundial Junior en Rumania, y David Olvera López, quien impuso un nuevo récord mundial en la vuelta a Manhattan al completar los 48.5 km en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos.

Frontenis, dirigidos por Carlos Alberto Torres Díaz, fueron reconocidos Jesús Chevaile Sánchez, Francisco Sánchez Almazán e Isabella López Zavala. Tenis, destacó la atleta Fernanda Valle Sáenz, entrenada por Virginia Bligliardi. Gimnasia Rítmica, Matilde Torre Pierdant recibió reconocimiento bajo la dirección de Patricia Muñoz Rangel.

Raquetbol, el equipo entrenado por Rubén Martínez Córdoba brilló con atletas como María Emilia Malo Azcona, Sebastián Chevaile Sánchez, Andrea Martínez López y, especialmente, Eduardo Portillo Torres, quien participó en los World Games de Chengdu, China, y se coronó campeón del Asia Open 2025 en Seúl, Corea.

Tiro con Arco, fueron distinguidos Santiago Lozano Robles y Marcelo Stevens Lasso de la Vega. Atletismo, Monserrat Armendáriz López recibió reconocimiento por su destacada participación. Artes Marciales, el joven Emilio Boehringer Anaya fue reconocido por su actuación en el Campeonato Mundial Juvenil en Abu Dhabi 2025.