El “Chino” hace su primer gol

Inició con el pie derecho la campaña con el Anderlecht

Por El Universal

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
El “Chino” hace su primer gol

México.- César ‘Chino’ Huerta, uno de los exponentes del futbol mexicano en Europa, tuvo este domingo un gran comienzo de temporada en Bélgica, al ayudar a su equipo a sumar sus primeros tres puntos. El exjugador de Pumas, quien arrancó el compromiso en la banca, ingresó en la parte complementaria y de inmediato se mostró participativo, dando mayor peligro a los ataques del Anderlecht.

Huerta, quien espera ser pieza fundamental del equipo morado, ingresó al minuto 61 en sustitución de Yari Verschaeren, y apenas diez minutos después, al 71, se hizo presente en el marcador tras un remate que dejó sin oportunidad al arquero del FCV Dender.

La anotación del mexicano llenó de motivación a sus compañeros, quienes siguieron al frente y lograron el segundo tanto, que les permitió sumar de a tres.

“Fue un partido complicado, pero estoy feliz de aportar al equipo. Este gol es solo el comienzo”, mencionó el mexicano tras el silbatazo final. Con esta victoria, el Anderlecht sumó nueve puntos y se coloca en la segunda posición de la tabla, a solo uno del líder Union Saint-Gilloise.

