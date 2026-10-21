El Cortijo Mobil destacó entre los equipos potosinos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el marco del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional San Luis Potosí 2026, que se desarrolla en la Arena Potosí, tres equipos representantes del estado participaron este martes durante la jornada 12 de la competencia, en busca de sumar puntos y destacar en el máximo certamen de la charrería mexicana.

La actividad comenzó al mediodía con la presentación de El Cortijo Mobil, escuadrón comandado por Roberto Díaz de León, que tuvo una actuación de 301 puntos. La agrupación potosina consiguió la puntuación más alta entre los tres equipos locales que entraron en acción durante la jornada.

En la segunda charreada se presentó Marqués de Guadalupe, procedente de Ciudad Valles y encabezado por Adán Lárraga. El equipo huasteco concluyó su participación con un total de 204 unidades, en una jornada que reunió a representantes de distintas regiones en la Arena Potosí.

La tercera y última competencia del día contó con la participación de Rancho Las Mercedes, de Villa de Arriaga, bajo el mando de Felipe Delgadillo Pérez. El conjunto cerró la intervención potosina con 221 puntos, completando así la presencia de los tres escuadrones locales programados para esta jornada del campeonato nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para este miércoles, la programación contempla la participación de la Escaramuza Media Luna, de Rioverde, además de la llegada de los equipos representantes de Estados Unidos, que continuarán con la actividad del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 en uno de los escenarios más importantes de la charrería nacional.