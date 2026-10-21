El Cruz Azul quiere seguir acelerando

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México.- El club Cruz Azul tiene una oportunidad ideal para confirmar que la goleada ante Juárez no fue un espejismo. La Máquina visita al Pachuca, en un clásico hidalguense que aparece en buen momento para que los celestes mantengan el impulso de hace unos días.

El equipo de Joel Huiqui ocupa el quinto lugar con 20 puntos y está a cuatro unidades de la cima. Con cinco fechas por disputar, el objetivo no pasa solo por asegurar la Liguilla, sino por acercarse a los primeros puestos.

Los Tuzos aparecen en el puesto 14 con apenas 13 unidades y llegan tras perder 2-1 frente a Monterrey. Además, no tendrán al defensa Sergio Barreto por suspensión, aunque recuperarán a Francisco Venegas.

El gran problema para Cruz Azul tiene nombre y apellido: Salomón Rondón. El delantero venezolano suma 13 goles y encabeza la tabla de goleo individual. Además, La Máquina se ha convertido en una de sus víctimas favoritas marcado tres tantos.

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Benjamín Mora sabe que buena parte de las esperanzas de los Tuzos pasan por su delantero. "Soy afortunado por tener a Rondón dentro del equipo que dirijo. Más allá de que sumemos puntos o no, sigue siendo un artillero muy importante", destacó.

Joel Huiqui destacó justo ese compromiso colectivo tras la goleada: "Les agradezco porque inmediatamente los que no jugaron o los que entraron de cambio tuvieron disposición".