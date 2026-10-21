logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El León sorprende a Tigres en el Volcán

Por El Universal

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
A
El León sorprende a Tigres en el Volcán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- Tigres lo intentó, tocó la puerta del gol en repetidas ocasiones, pero no sólo no pudo anotar, sino que sus errores le costaron muy caro. León ganó (0-2) en su visita al Volcán y ahora se mete entre los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones soñando con la Liguilla.

      El primer error fue de Rafael Guerrero, quien intentó darle un pase a Nahuel Guzmán con la cabeza, pero su disparo salió sin potencia, por lo que Ismael Díaz (19´) se anticipó y le ganó en la carrera al portero argentino para anotar el 1-0 de la Fiera.

      A partir de ese momento, León se echó para atrás, invitó a Tigres a atacarlo y como una fiera esperando a su presa, logró hacer daño en el momento indicado.

      Con cabezazos de Alan Franco en dos oportunidades, y otro de Rodrigo Aguirre, los Tigres intentaron igualar el partido, pero el portero recientemente llamado a la Selección Mexicana, Óscar García, se convirtió en figura y logró desviar estos disparos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con un contrataque letal, Díber Cambindo (88´) quedó mano a mano con el ´Patón´, y con una sutil definición al poste izquierdo, puso el último clavo en el ataúd de los Tigres, que se fueron abucheados por todo el estadio Universitario al sonar el silbatazo final.

      León logró recuperarse de la humillante goleada ante América, y sumó tres puntos que los coloca en el cuarto lugar de la tabla y se permiten soñar con la parte final del campeonato.

      Los universitarios, por el otro lado, se hunden en la tabla de posiciones y a falta de que termine la jornada, duermen en el escalón número 14. Víctor Manuel Vucetich tambalea, así como las posibilidades de Tigres de clasificar a la fiesta grande.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Guillermo Ochoa volverá al América para su homenaje
        Guillermo Ochoa volverá al América para su homenaje

        Guillermo Ochoa volverá al América para su homenaje

        SLP

        El Universal

        El exportero mexicano agradece el apoyo de la afición y destaca el significado de volver a casa.

        Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento
        Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento

        Karen Luna causa baja de América femenil por rotura de ligamento

        SLP

        El Universal

        La lesión obligará a Karen Luna a una cirugía y una recuperación estimada de seis meses.

        Resultados UCL: Liverpool y Nápoles despiertan
        Resultados UCL: Liverpool y Nápoles despiertan

        Resultados UCL: Liverpool y Nápoles despiertan

        SLP

        EFE

        Julián Alvarez rescata un punto en Stuttgart

        UCL | PSG asesta primera derrota al Barcelona
        UCL | PSG asesta primera derrota al Barcelona

        UCL | PSG asesta primera derrota al Barcelona

        SLP

        EFE

        Los de Luis Enrique reaccionaron con goles de Xavi Espart y Lamine Yamal, pero no pudieron evitar la caída