El León sorprende a Tigres en el Volcán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Tigres lo intentó, tocó la puerta del gol en repetidas ocasiones, pero no sólo no pudo anotar, sino que sus errores le costaron muy caro. León ganó (0-2) en su visita al Volcán y ahora se mete entre los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones soñando con la Liguilla.

El primer error fue de Rafael Guerrero, quien intentó darle un pase a Nahuel Guzmán con la cabeza, pero su disparo salió sin potencia, por lo que Ismael Díaz (19´) se anticipó y le ganó en la carrera al portero argentino para anotar el 1-0 de la Fiera.

A partir de ese momento, León se echó para atrás, invitó a Tigres a atacarlo y como una fiera esperando a su presa, logró hacer daño en el momento indicado.

Con cabezazos de Alan Franco en dos oportunidades, y otro de Rodrigo Aguirre, los Tigres intentaron igualar el partido, pero el portero recientemente llamado a la Selección Mexicana, Óscar García, se convirtió en figura y logró desviar estos disparos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con un contrataque letal, Díber Cambindo (88´) quedó mano a mano con el ´Patón´, y con una sutil definición al poste izquierdo, puso el último clavo en el ataúd de los Tigres, que se fueron abucheados por todo el estadio Universitario al sonar el silbatazo final.

León logró recuperarse de la humillante goleada ante América, y sumó tres puntos que los coloca en el cuarto lugar de la tabla y se permiten soñar con la parte final del campeonato.

Los universitarios, por el otro lado, se hunden en la tabla de posiciones y a falta de que termine la jornada, duermen en el escalón número 14. Víctor Manuel Vucetich tambalea, así como las posibilidades de Tigres de clasificar a la fiesta grande.