‘El Piojo’, principal opción para Atlante

Tras un paso complicado por Costa Rica, Piojo Herrera se posiciona como la opción número uno para dirigir al Atlante en su inminente retorno a la Primera División de la Liga MX.

El estratega mexicano vive horas complejas tras la eliminación de la Selección de Costa Rica de la próxima Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, su CV en la Liga MX se mantiene intacto para la directiva azulgrana, pues los Potros de Hierro, que apuntan a regresar al máximo circuito en el verano de 2026, ven en Piojo Herrera al entrenador experimentado.

Herrera no solo fue un jugador emblemático de la institución, sino que es un distinguido aficionado del “Equipo del Pueblo”.

EL PLAN DEL ATLANTE PARA VOLVER A LA

PRIMERA DIVISIÓN

Distintos medios indican que el club ya trabaja en la confección de su plantilla y cuerpo técnico con miras al Apertura 2026.

El regreso de los Potros no se daría por la vía deportiva tradicional del ascenso, que ha estado pausada en los últimos años, sino por la compra de la franquicia de Mazatlán.

Cabe resaltar que el periodista Antonio Camacho informó que ya se dio dicha transacción, por lo que solo quedan temas de dueños para ajustar los últimos detalles.

La directiva busca un perfil que conozca las entrañas del futbol mexicano y que sepa manejar la presión mediática, y que además sean un referente del club.

Aquí es donde el nombre de Miguel Herrera cobra fuerza sobre cualquier otro candidato.