El PSG agrava la crisis del City

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El Paris Saint-Germain agravó el miércoles la miseria del Manchester City, golpeado por el escándalo, con una victoria 4-2.

PSG, el bicampeón defensor, ofreció una actuación impenetrable en la primera mitad con tres goles antes del descanso para dejar atónitos a los aficionados locales —incluido el exentrenador del City Pep Guardiola— al intermedio.

Désiré Doué clavó el primero a los 13 y luego puso un brillante centro bombeado para que Ousmane Dembélé anotara el segundo menos de dos minutos después.

Los aficionados del PSG celebraron de espaldas —emulando la celebración característica de los seguidores del City— después de que Vitinha consiguiera el tercer gol de los visitantes a los 32, y los hinchas locales parecían estar en shock. Los gritos de los jugadores se pudieron escuchar durante el resto de la primera mitad mientras el estadio quedaba en silencio.

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Erling Haaland dio algo de motivo para celebrar al cabecear la respuesta del City a los 53, lo que llevó a Guardiola a festejar, pero Maghnes Akliouche frenó el impulso del equipo local con el cuarto del PSG 10 minutos después.

El segundo gol de Haaland a los 75 devolvió la esperanza al City.

El penal de Ferran Torres debió haberlo sentenciado para el PSG, pero Gianluigi Donnarumma detuvo el mal ejecutado cobro desde los once pasos en el tiempo añadido.

Fue el primer partido europeo del City desde que fue acusado de infringir las reglas financieras durante casi una década en la Liga Premier.