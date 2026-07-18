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El Santos suma a Wilson-Frame

Destaca su capacidad ofensiva, versatilidad y tiro de larga distancia

Por Romario Ventura

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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El Santos suma a Wilson-Frame
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      Santos del Potosí continúa fortaleciendo su plantel de cara a la próxima temporada al anunciar la incorporación del escolta estadounidense Jared Clay Wilson-Frame, un jugador con experiencia internacional que ha militado en Europa, la NBA G League, la Selección de Estados Unidos 3x3 y el baloncesto mexicano.

      Originario de Hartford, Connecticut, Wilson-Frame mide 1.96 metros, pesa 100 kilogramos y se desempeña como escolta, destacando por su capacidad ofensiva, versatilidad y tiro de larga distancia.

      Durante su etapa universitaria defendió los colores de Northwest Florida State y posteriormente de Pittsburgh Panthers, donde disputó dos temporadas en la NCAA con un promedio de 12.8 puntos por partido. Además, en 2017 fue reconocido como Jugador del Año de la Panhandle Conference, consolidándose como uno de los mejores elementos de su conferencia.

      Su trayectoria profesional incluye un amplio recorrido por la NBA G League, donde formó parte de organizaciones como Raptors 905, Salt Lake City Stars, Delaware Blue Coats, Iowa Wolves, Greensboro Swarm y Maine Celtics, acumulando experiencia en uno de los principales circuitos de desarrollo del baloncesto estadounidense.

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      Jared también conoce el baloncesto mexicano, ya que anteriormente defendió las camisetas de Astros de Jalisco y Fuerza Regia, además de competir en diferentes ligas de Europa.

      Otro de los aspectos destacados de su carrera fue su participación con la Selección de Estados Unidos de Baloncesto 3x3 en 2022, reafirmando su nivel competitivo a nivel internacional.

      Antes de concretar su llegada a Santos del Potosí, el estadounidense militó con Pioneros de Los Mochis en la CIBACOPA, manteniéndose en actividad y mostrando el nivel que ahora buscará aportar al conjunto potosino.

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