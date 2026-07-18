El Santos suma a Wilson-Frame
Destaca su capacidad ofensiva, versatilidad y tiro de larga distancia
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Santos del Potosí continúa fortaleciendo su plantel de cara a la próxima temporada al anunciar la incorporación del escolta estadounidense Jared Clay Wilson-Frame, un jugador con experiencia internacional que ha militado en Europa, la NBA G League, la Selección de Estados Unidos 3x3 y el baloncesto mexicano.
Originario de Hartford, Connecticut, Wilson-Frame mide 1.96 metros, pesa 100 kilogramos y se desempeña como escolta, destacando por su capacidad ofensiva, versatilidad y tiro de larga distancia.
Durante su etapa universitaria defendió los colores de Northwest Florida State y posteriormente de Pittsburgh Panthers, donde disputó dos temporadas en la NCAA con un promedio de 12.8 puntos por partido. Además, en 2017 fue reconocido como Jugador del Año de la Panhandle Conference, consolidándose como uno de los mejores elementos de su conferencia.
Su trayectoria profesional incluye un amplio recorrido por la NBA G League, donde formó parte de organizaciones como Raptors 905, Salt Lake City Stars, Delaware Blue Coats, Iowa Wolves, Greensboro Swarm y Maine Celtics, acumulando experiencia en uno de los principales circuitos de desarrollo del baloncesto estadounidense.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Jared también conoce el baloncesto mexicano, ya que anteriormente defendió las camisetas de Astros de Jalisco y Fuerza Regia, además de competir en diferentes ligas de Europa.
Otro de los aspectos destacados de su carrera fue su participación con la Selección de Estados Unidos de Baloncesto 3x3 en 2022, reafirmando su nivel competitivo a nivel internacional.
Antes de concretar su llegada a Santos del Potosí, el estadounidense militó con Pioneros de Los Mochis en la CIBACOPA, manteniéndose en actividad y mostrando el nivel que ahora buscará aportar al conjunto potosino.
no te pierdas estas noticias
FIFA entregará anillos a campeón Mundial en final Argentina-España
AP
Se fabricarán 2.026 anillos numerados, 30 personalizados para el campeón y el resto a la venta.
Cruz Azul confirma regreso al estadio Banorte como local
El Universal
El equipo recibirá al Puebla en Banorte y mantendrá la sede durante todo el torneo.
Aumentan premios para el campeón y selecciones en el Mundial
EFE
El que cargue la Copa del Mundo recibirá un premio de 50 millones de dólares