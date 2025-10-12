Reforzarán la limpieza por Día de Muertos

Ante la próxima celebración del Día de Muertos, la empresa Red Ambiental anunció que implementará un operativo especial de recolección y limpieza en los principales panteones, tianguis y puntos de alta concentración de visitantes en la capital potosina, con el fin de mantener la ciudad limpia durante las festividades.

El presidente del Consejo de Administración de la compañía, Horacio Guerra, informó que en coordinación con el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, se incrementará el número de unidades y personal destinado a estas labores, replicando el esquema que se aplicó con éxito durante la pasada Feria Nacional Potosina (Fenapo).

“Como lo hicimos en la feria, reforzaremos con más unidades y más personal todos los puntos que lo requieran. Queremos que la ciudad se mantenga limpia y ordenada durante el Día de Muertos”, señaló.

De acuerdo con las estimaciones de la empresa, durante estas fechas se generan alrededor de 100 toneladas de residuos, principalmente en los panteones municipales, donde miles de familias acuden para recordar a sus seres queridos.

Guerra destacó que la experiencia de Red Ambiental que opera en San Luis Potosí desde 2008 ha permitido establecer protocolos de atención y recolección más eficientes, con apoyo del Centro Integral de Procesamiento de Residuos Sólidos (CIPRES), que cuenta con 72 hectáreas destinadas al manejo controlado y sanitario de los desechos.

Finalmente, el directivo subrayó que el objetivo del operativo no solo es mantener la limpieza, sino garantizar condiciones seguras y ordenadas para la ciudadanía durante la celebración.

“Queremos que las familias potosinas disfruten con tranquilidad esta tradición, sabiendo que su ciudad se mantiene limpia y en orden”, concluyó.