El Tricolor cae de visita ante Jamaica

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México.- México evitó el papelón en Jamaica, pero no pudo esquivar la derrota en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. En 10 minutos, el Tricolor pasó de un 3-0 a un 3-2 que lo deja con vida para el choque de vuelta en Monterrey.

Lo que no cambia, es el mal juego del equipo de Rafael Márquez, que sigue sin ganar y ya suman cinco partidos sin conocer la victoria; el martes, en la Sultana del Norte, deberá ganar sin excusas o, de lo contrario, firmará su primer fracaso.

La expectativa, debido al arribo del "Káiser" y a la participación en la pasada Copa del Mundo, es alta; sin embargo, lo visto en la cancha no cumple en nada. Las dudas crecen y en el primer compromiso oficial fallaron de manera abrupta.

Un semivacío estadio Nacional de Kingston y una cancha en pésimas condiciones, pesaron a un gris equipo mexicano, que apenas ofreció 20 minutos decentes.

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El autogol de Jesús Gallardo al 28´ abrió el camino de una bochornosa noche; Renaldo Cephas amplió la ventaja, apenas iniciado el segundo tiempo, y Richard King puso el 3-0 desde el manchón de penalti, luego de una falta de Gallardo.

Pero las modificaciones de Rafa Márquez y un incisivo Gilberto Mora acortaron distancias. El 10 del Tricolor con un disparo colocado acercó a los suyos (70´) y Julián Quiñones desde los 11 pasos validó una falta sobre Santiago Sandoval al minuto 81. Santiago Giménez confirmó que vive un momento de terror y el juego defensivo dejó más dudas que certezas.

México debe mejorar, pero principalmente, avanzar como sea o la presión sobre Rafael Márquez será máxima. El boleto a la Copa Oro y al Final Four de la Concacaf Nations League están en juego.