El Tricolor vence a Panamá y avanza

Por El Universal

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
El Tricolor vence a Panamá y avanza

México.- El pequeño Xavier Nolasco se agrandó en la caja de bateo en la victoria de México (2-1) sobre Panamá en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. El joven pelotero mexicano impulsó el par carreras con el que la novena tricolor consiguió su pase a la siguiente ronda.

Nolasco se encargó de abrir el marcador en la parte baja del primer inning. El dueño de la camisola número 13 pegó un sencillo productor que llevó a Ian Cano a la registradora.

El ritmo del encuentro lo marcó Gregorio Madrid. El héroe de la victoria mexicana sobre Puerto Rico subió al montículo como lanzador abridor y montó un recital de pitcheo. Madrid lanzó seis entradas completas con nueve ponches en su cuenta y una sola carrera recibida, aquella que cayó en el último out de la sexta alta con el que Panamá empató el encuentro.

A un out de sellar la victoria, el panameño Isaac Dufau pegó una rola a tercera base que Brandon Acevedo lanzó de forma descontrolada a la inicial y permitió el avance de Eric Rodríguez al home, empatando el duelo a una carrera por la vía del error.



Nolasco, con la confianza a tope, se plantó en la caja de bateo y con un sencillo al jardín izquierdo llevó a Iker Castañeda al home, sentenciando así la victoria mexicana y dejando tendido al conjunto panameño. Así, México consiguió su segundo triunfo en la edición 2025 de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. La novena tricolor volverá a la acción el martes 19 de agosto. Su rival será el equipo perdedor del choque entre Japón y Venezuela, que se celebrará este lunes por la mañana.

