“El Viruz” Ramírez, el nuevo campeón

El potosino Érick “El Viruz” Ramírez se proclamó nuevo campeón Regional de Occidente de la FECOMBOX en la división de 47.600 kilogramos, tras imponerse por decisión dividida a Carlos “El Charly” López en un combate celebrado la noche del sábado en La Peñita de Jaltemba, Nayarit. A pesar de pelear como visitante y del evidente localismo reflejado en las tarjetas, Ramírez mostró superioridad en el ring y logró quedarse con el cinturón.

La victoria de Ramírez estuvo acompañada de una historia marcada por dificultades desde la madrugada del 28 de noviembre, cuando él y un nutrido grupo de aficionados partieron desde la Escuela de Box Pez Martínez rumbo a Nayarit en una caravana de camionetas. El trayecto se complicó por un accidente que retrasó su avance más de hora y media, además de un percance en el vehículo donde viajaba el propio púgil, obligándolo a cambiar de camioneta en Lagos de Moreno.

Pese a los contratiempos, el equipo logró llegar al pesaje con apenas 30 minutos de retraso. Ramírez marcó 200 gramos por encima del límite, pero con la experiencia de su esquina logró bajar ese excedente en solo cinco minutos. De no haber hecho el cambio de vehículo, señalaron, no habría llegado a tiempo para dar el peso.

Durante la conferencia de prensa previa, el equipo potosino ya percibía un ambiente complicado, reforzado por fallos localistas en las primeras peleas de la función. Conscientes de ello, “El Viruz” subió al cuadrilátero decidido a imponer condiciones desde el inicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ramírez dominó la mayoría de los asaltos, cediendo solo un ligero descenso de ritmo en el séptimo episodio, pero recuperándose con un octavo asalto contundente que dejó claro quién merecía el triunfo. La tensión se apoderó del recinto cuando los jueces demoraron el veredicto final, presionados por la afición potosina que llenó el lugar exigiendo justicia. El anunciador incluso pidió calma antes de revelar las tarjetas, encendiendo aún más el ambiente.

Finalmente, tras varios minutos de incertidumbre, el resultado se dio a conocer: decisión dividida a favor de Érick “El Viruz” Ramírez, provocando la euforia de su equipo y de los seguidores que viajaron cientos de kilómetros para acompañarlo.