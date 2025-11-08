logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Elena Rybakina se instala en la final

Elena Rybakina se instala en la final

Por AP

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Elena Rybakina se instala en la final

RIAD.- Elena Rybakina alcanzó el partido por el título en las Finales de la WTA por primera vez después de vencer a Jessica Pegula 4-6, 6-4, 6-3 gracias a su potente servicio en las semifinales el viernes.

Rybakina disputará la final ante la número uno del mundo Aryna Sabalenka, que se impuso 6-3, 3-6 y 6,3 a Amanda Anisimova, para pelear por su primer título.

Rybakina, la campeona de Wimbledon 2022 de Kazajistán, ha ganado sus cuatro partidos esta semana, avanzando desde la fase de grupos por primera vez.

Logró 15 aces contra Pegula y aseguró la victoria en su primer punto de partido.

Rybakina expresó: “No fue fácil remontar, pero estoy contenta de haber encontrado mi camino en el segundo set y ganarlo en esta batalla de tres sets. El servicio, cuando lo necesité, me ayudó”.

Pegula llegó a la final en 2023, perdiendo ante Iga Swiatek 6-1, 6-0.

