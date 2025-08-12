Empates con sabor a revancha y goleadas

La Liga de Futbol Azteca vivió este domingo 10 de agosto una jornada cargada de intensidad, en la que la categoría Ascenso Héctor Leyva regaló partidos de ida y vuelta, marcadores vibrantes y más de un gol para el recuerdo.

NO SE HICIERON DAÑO

En un duelo marcado por la paridad y la lucha en medio campo, Amigos F.C. y Los Muchachos de Don Beto firmaron un empate 1-1. Juan García abrió el marcador para los locales, pero Alberto Borjas respondió con oportunismo para salvar el punto. El árbitro José Socorro Gómez tuvo un encuentro tranquilo, aunque las fricciones típicas de la recta final del torneo no faltaron.

EMPATAN EN FESTIVAL DE ANOTACIONES

El partido más encendido de la jornada fue el 4-4 entre Combinado F.M. y Abarrotes Muñiz, un choque que tuvo de todo: goles, remontadas y hasta autogol. Saúl Alvarado brilló con un doblete, acompañado por Diego Mata y un tanto en propia puerta de Melvin González para el Combinado. Por el lado de Abarrotes, José Vázquez se despachó con dos, mientras que Melvin González y Diego Armando Rodríguez completaron la cuenta. El silbante Ulises Ochoa Madrigal tuvo que multiplicarse para mantener el orden en un duelo donde nadie quería perder.

REPARTEN PUNTOS

El marcador de 3-3 entre BMH Suministros y El Regreso de Unión Julias reflejó lo parejo del partido. J. Carmen Rodríguez, Liborio Rodríguez y Gonzalo Alvarado anotaron para los suministradores, mientras que Roberto Alvarado (con doblete) y Jonathan Saucedo hicieron lo propio para Unión Julias. El árbitro Ulises Ochoa Madrigal, en su segundo encuentro del día, volvió a tener un papel protagónico al controlar un partido de alto voltaje.

VENCEN

CON AUTORIDAD

En un duelo que desde el inicio se pintó de negro y rojo, Toros Negros F.C. venció 3-1 a Spartanos FC, Aunque Edgar Juárez abrió la cuenta para los espartanos, la respuesta llegó en estampida: Xerxes Rostro marcó un doblete y Alexis Montante cerró la goleada. El silbante Brandon condujo el encuentro sin mayores sobresaltos.

PEGA PRIMERO

Y MANTIENE EL CONTROL

Con un juego ofensivo de alto ritmo, Atlético Salazares se impuso 4-2 a Deportivo Puros Cuates. Daniel Tobías fue figura con dos goles, mientras que Uriel Sánchez y Gerardo Juárez sumaron al marcador. Por Puros Cuates, Pedro Luis Hernández y José Guadalupe Puebla descontaron, pero no fue suficiente para frenar a un Salazares inspirado. El árbitro José Luis Martínez Martínez mantuvo el orden en un partido de ida y vuelta.

GANA SIN JUGAR

La jornada también tuvo resolución administrativa: Buenavista F.C. se llevó el triunfo 2-0 en la mesa frente a Deportivo San Alberto, que no pudo disputar el compromiso.