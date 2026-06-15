UFC en Casa Blanca: Diego Lopes y su entrada con La Chona

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La

vivió uno de los eventos más importantes de su historia al presentar una función con varias de sus principales estrellas en la

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, uno de los recintos con mayor seguridad en el mundo y que, de forma inédita, abrió sus puertas a la empresa deYa con la cartelera en marcha, uno de los momentos más virales de la noche fue protagonizado por. El peleador nacido en, pero adoptado pordesde el inicio de su carrera en el octágono, ha demostrado en múltiples ocasiones su cariño por el país, especialmente por, ciudad donde reside y en la que incluso ha desarrollado una estrecha relación con la comunidad., quien se enfrentó aen la categoría de, salió con la mano en alto tras noquear a su rival en el segundo asalto. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, lo que acaparó los reflectores fue su entrada, ya que hizo sonar "", icónico tema deque, para la ocasión, fue interpretado por laDurante su camino al octágono, el peleador —que siempre pide ser anunciado como— no ocultó su emoción por formar parte de un momento histórico para la, en un evento que además coincidió con la celebración deldel presidente de Estados Unidos,"Es algo inexplicable lo que acaba de suceder. La verdad es que es una de las canciones más reconocidas de todo, y más aún con la. En la división, no cualquiera me puede ganar en el intercambio; tengo el deseo de seguir avanzando. A la gente dele agradezco el apoyo y espero ir pronto para celebrar", mencionó.