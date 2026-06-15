UFC en Casa Blanca: Diego Lopes y su entrada con La Chona
El evento UFC en la Casa Blanca coincidió con el cumpleaños del presidente Donald Trump y reunió a estrellas del octágono.
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LaUFC vivió uno de los eventos más importantes de su historia al presentar una función con varias de sus principales estrellas en la Casa Blanca
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, uno de los recintos con mayor seguridad en el mundo y que, de forma inédita, abrió sus puertas a la empresa de Dana White.
Ya con la cartelera en marcha, uno de los momentos más virales de la noche fue protagonizado por Diego Lopes. El peleador nacido en Brasil, pero adoptado por México desde el inicio de su carrera en el octágono, ha demostrado en múltiples ocasiones su cariño por el país, especialmente por Puebla, ciudad donde reside y en la que incluso ha desarrollado una estrecha relación con la comunidad.
Lopes, quien se enfrentó a Steve García en la categoría de peso pluma, salió con la mano en alto tras noquear a su rival en el segundo asalto. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, lo que acaparó los reflectores fue su entrada, ya que hizo sonar "La Chona", icónico tema de Los Tucanes de Tijuana que, para la ocasión, fue interpretado por la banda presidencial.
Durante su camino al octágono, el peleador —que siempre pide ser anunciado como poblano— no ocultó su emoción por formar parte de un momento histórico para la UFC, en un evento que además coincidió con la celebración del cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Es algo inexplicable lo que acaba de suceder. La verdad es que es una de las canciones más reconocidas de todo México, y más aún con la orquesta del presidente. En la división, no cualquiera me puede ganar en el intercambio; tengo el deseo de seguir avanzando. A la gente de Puebla le agradezco el apoyo y espero ir pronto para celebrar", mencionó.
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