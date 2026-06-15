Dr. Simi despide a Oliver Tree con mensaje emotivo
Farmacias del Dr. Simi Chile expresó condolencias y solidaridad con familiares.
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A través de sus redes sociales, el popular personaje deFarmacias Similares compartió un mensaje de despedida
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dedicado al influencer, acompañado de un video en el que ambos aparecen juntos durante una de sus colaboraciones.
En la publicación, el querido personaje mexicano recordó que lo que comenzó como una coincidencia profesional terminó convirtiéndose en una amistad especial.
La despedida también incluyó palabras de agradecimiento por los momentos compartidos y por la cercanía que mostró con el público mexicano durante su visita al país.
"Te llevas una parte del corazón de México y de este equipo. Hasta siempre, Oliver", escribió.
-----Farmacias del Dr. Simi Chile también expresó sus condolencias
Las muestras de afecto no se limitaron a una sola publicación. La cuenta oficial de Farmacias del Dr. Simi Chile también compartió una fotografía en la que aparece Oliver abrazando al personaje mexicano.
Junto a la imagen, la empresa lamentó profundamente el fallecimiento del cantante y destacó la alegría, energía y autenticidad que transmitió a miles de personas alrededor del mundo.
"Hoy lo recordamos con cariño por la alegría, energía y autenticidad que transmitió a tantas personas alrededor del mundo", mencionó.
Asimismo, envió un mensaje de solidaridad para sus familiares, amigos y seguidores, quienes hoy enfrentan la pérdida de una figura que logró conectar con distintas generaciones a través de su música y personalidad.
-----¿Qué se sabe del accidente en el que murió Oliver Tree?
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios internacionales, el accidente ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas informaron que dos helicópteros colisionaron mientras sobrevolaban la costa oeste del país.
Cabe recalcar que, Tree no fue la única figura pública involucrada en la tragedia. En uno de los helicópteros también viajaban el director argentino de videos Lucas Vignale y el youtuber Gaspi, quienes igualmente perdieron la vida.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar formalmente a las víctimas debido a las graves quemaduras que sufrieron durante el accidente; por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las causas del siniestro.
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