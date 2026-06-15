Dr. Simi despide a Oliver Tree con mensaje emotivo

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A través de sus redes sociales, el popular personaje de

compartió un

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dedicado al, acompañado de un video en el que ambos aparecen juntos durante una de sus colaboraciones.En la publicación, el querido personaje mexicano recordó que lo que comenzó como unaterminó convirtiéndose en unaLa despedida también incluyó palabras depor losy por la cercanía que mostró con el público mexicano durante su visita al país."Te llevas una parte dely de este equipo. Hasta siempre,", escribió.-----también expresó susLas muestras de afecto no se limitaron a una sola publicación. La cuenta oficial detambién compartió unaen la que apareceabrazando al personaje mexicano.Junto a la imagen, la empresa lamentó profundamente el fallecimiento del cantante y destacó lay autenticidad que transmitió a miles de personas alrededor del mundo."Hoy lo recordamos con cariño por lay autenticidad que transmitió a tantas personas alrededor del mundo", mencionó.Asimismo, envió undepara sus, amigos y, quienes hoy enfrentan la pérdida de una figura que logró conectar con distintas generaciones a través de su música y personalidad.-----¿Qué se sabe delen el que murióTree?De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios internacionales, elocurrió en la zona de, en. Lasbrasileñas informaron que dos helicópteros colisionaron mientras sobrevolaban la costa oeste del país.Cabe recalcar que, Tree no fue la única figura pública involucrada en la tragedia. En uno de los helicópteros también viajaban el director argentino de videosy el youtuber, quienes igualmente perdieron la vida.Hasta el momento, lasno han logrado identificar formalmente a las víctimas debido a las gravesque sufrieron durante el; por lo que lascontinúan para esclarecer las causas del siniestro.