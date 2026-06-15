Representante de MC rechaza vínculos con el CJNG

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El empresario y representante de Movimiento Ciudadano (MC) en San Juan Bautista Tuxtepec, José Antonio Pérez Aréchiga, negó tener vínculos con el Cártel Nueva Generación (CJNG) luego de que su nombre se hiciera público durante la detención de una mujer en San Andrés Cholula, Puebla.

A través de un comunicado, aseguró que son falsos los señalamientos relacionados con él en un video difundido en redes sociales y los calificó como delicados y fuera de toda lógica.

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El pasado 11 de junio se difundieron masivamente en redes sociales y medios de comunicación unos videos en los que se observa la detención de una mujer identificada como Ariana Ferreriz, presuntamente por conducir en estado de ebriedad en una zona restringida del Parque Intermunicipal. Durante su aprehensión, estaba acompañada de sus hijos menores de edad.En uno de los videos, Ariana Ferreriz presumía que su ex pareja José Antonio Pérez tenía vínculos con el CJNG, como una declaración intimidatoria contra los policías municipales que la detuvieron. Días después, la mujer se disculpó por su actuación en estos hechos."Es Pérez, es el pinche contabilidad de la Cártel de la Nueva Generación y tú, presidente, no haces nada. Es mi exnovio. Y me lo dijo, deja a tu marido y te vienes conmigo porque yo tengo todo. Sí, ahuevo, grábame, a ver si es cierto que lo vas a agarrar, a ver si es cierto que tienes los huevos para agarrarlo", se escucha decir a Ariana Ferreriz, mientras es llevada detenida por policías municipales.Después, ofreció disculpas y aseguró que dijo "cosas incongruentes por miedo", y afirmó temer por su vida y la de sus hijos."Hoy con mucha indignación veo que mi nombre y mi imagen son expuestas y vulneradas de una manera inadmisible en un video que circula en las redes sociales. Los señalamientos que se realizan en este video son falsos, muy delicados y fuera de toda lógica, atentando y exponiendo mi integridad, la de mi familia y la del equipo de trabajo que siempre me acompaña", respondió José Antonio Pérez.