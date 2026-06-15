Profeco atiende más de 200 casos relacionados con Mundial 2026

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A unos días del arranque de la

, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (

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),, informó que la dependencia ha brindadorelacionadas con el torneo, principalmente por dudas sobre boletos, descargas de aplicaciones y presuntos fraudes.El funcionario detalló que en el módulo instalado en el Estadio Ciudad de México se atendieron nueve casos, entre ellos una denuncia por posible fraude en la compra de un boleto en reventa y ocho asesorías para ayudar a los aficionados anecesaria para visualizar susEn, señaló, se registraron 10 atenciones: dos correspondieron a reubicaciones de personas con discapacidad por cuestiones de movilidad, unaque fue canalizada a la fiscalía correspondiente y siete apoyos relacionados con lapara acceder a los boletos.Mientras tanto, enlas intervenciones estuvieron enfocadas principalmente en orientar a los asistentes sobre el proceso para visualizar susdigitales."Lo que pasaba es que la gente compraba sus boletos, pero no había descargado la aplicación. Entonces ahí se lepara poderlo hacer", explicó Escalante Ruiz.El titular deagregó que, a nivel nacional, las oficinas de la dependencia han realizadorelacionadas con el Mundial, principalmente para resolver dudas sobre, trámites y canalizaciones a otras autoridades.Asimismo, indicó que elha recibidovinculadas con el evento deportivo, en las que se reportaron, falta de información y servicios deficientes.Escalante Ruiz aseguró que la Procuraduría mantendráen lasy en puntos estratégicos de atención a visitantes, incluidos los aeropuertos de la Ciudad de México,, así como en las zonas de festivales para aficionados."Vamos a continuar con la presencia en cada uno de estos lugares", afirmó el funcionario, quien reiteró que el objetivo es garantizar la protección de losdurante el desarrollo de la justa deportiva.