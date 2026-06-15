Mundial 2026: ¿por qué japoneses limpian el estadio tras cada juego?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los

han llamada la atención del mundo entero luego de mostrar su famoso

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

durante laLa muestra ocurrió durante eldeldel campeonato, el cual enfrentó aen el, en Texas, el pasado domingo 14 de junio.Luego de que el reloj reglamentario cumpliera los 90 minutos —más los añadidos—, el encuentro entre los neerlandeses y los japoneses cerró en(unapara todos los que favorecían al equipo europeo) y dejó una escena memorable por parte del público del país asiático.A través de redes sociales se volvió viral un video publicado por laen el que se capturó cómo la afición japonesa recoge la basura del estadio al término del partido.En las imágenes se ve a losrecorrer las gradas, botellas, platos, servilletas, entre otros residuos, y colocándolos enque todos traen consigo.El video de la asociación incluye una pequeñaen la que una mujer de la afición japonesa explica que esta actividad es parte de lay es una manera dea todos los involucrados en el evento.. Respeto por los, por losy también por el estadio. Es un honor para nosotros estar aquí, así que no queremos dejarlo todo hecho un desastre. Creo que esa es la razón por la que lo hacemos", comentó la mujer.Esta acción no es exclusiva del fútbol y se ha presenciado a losrealizarla en una variedad de eventos deportivos como elEl gesto ha sido interpretado como una demostración delque maneja lay como una acción que debería ser replicada por la afición de todos los países. A través de redes sociales miles de personas continúan aplaudiendo el sentido de responsabilidad y la