Bélgica y Egipto abren el Grupo G en Seattle este lunes

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disputan uno de los partidos más atractivos de lade la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.Losy losdebutan en ely disputan eldel Grupo G, por lo que será sumamente importante para sus aspiraciones de clasificar como primer lugar.Las otras selecciones de este sector son, quienes se enfrentarán este mismoen el estadio Los Ángeles.El duelo entre los belgas y los egipcios se disputará eny tendrá un sabor especial porque la victoria es fundamental para avanzar a lacomo primero o segundo del grupo.llega a este compromiso con una racha deconsecutivos sin conocer la derrota.De los duelos amistosos que disputó como parte de supara la Copa del Mundo, el equipo desumóLe pasó por encima (2-5) a Estados Unidos, a Túnez (5-0) y venció (0-2) a Crocia; mientras que empató (1-1) conPor su parte,sumó unen la misma cantidad de; perdió (2-1) con Brasil.Goleó (0-4) a Arabia Saudita, derrotó (1-0) a Rusia e igualó (0-0) con España.Estas dos selecciones serán rivales complicados para cualquier rival, gracias a laque tuvieron para ely a lacon los que cuentan.cuenta con futbolistas como, Youri Tielemans, Leandro Trossard,, Charles de Ketelaere yMientras quetiene, por su puesto, a, pero también ay la experiencia dey Emam Ashour.Cabe resaltar que el duelo entreno será transmitido, en, porHorario y canales para ver EN VIVO HOYvsvsFecha:Hora:Estadio:Transmisión:(Pase2026)