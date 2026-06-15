Itzel Castillo promete enfocar su vida a Secretaría de las Mujeres

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Castillo Juárez afirmó que su gestión al frente de la dependencia estará orientada a fortalecer las políticas de igualdad sustantiva y a impulsar una agenda con perspectiva feminista, en línea con las prioridades establecidas por la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

"Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres", señaló.

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La futura secretaria destacó que México ha sido un referente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y sostuvo que el reto es profundizar los avances alcanzados en los últimos años mediante políticas públicas que garanticen la igualdad y la erradicación de la violencia de género."Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la Primera Presidenta de México", afirmó.-----Laura Itzel Castillo, del gobierno capitalino de AMLO a presidir el SenadoLaura Itzel Castillo nació el 16 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México y estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hija del excandidato presidencial por el Partido Mexicano Socialista (PMS) en 1988, Heberto Castillo, ha seguido los pasos de su padre con una afinidad política izquierdista, ya que fue fundadora del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).De 1999 al 2000 fue delegada de Coyoacán. Luego, en el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador, se desempeñó como secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), entre 2000 y 2006.Cercana al exmandatario y fundador de Morena, fungió como colaboradora de la campaña presidencial de López Obrador en Veracruz, por el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).Tras un presunto fraude electoral en 2006, cuando Felipe Calderón fue electo presidente de México, Castillo Juárez fue designada por el tabasqueño como secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México.Entre 2015 y 2018, cuando Miguel Ángel Mancera gobernaba la capital, fungió como Directora General del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México (RTP).la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD.Entre 1997 y el 2000, Laura Itzel Castillo fue diputada federal en la LVII Legislatura. Luego, entre 2009 y 2012 regresó a una curul en San Lázaro durante la LXI Legislatura.Su periodo actual como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores inició el 1 de septiembre de 2025 y concluirá el próximo 31 de agosto.