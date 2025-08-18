logo pulso
Enrique Reyna vuelve a triunfar

El piloto potosino conquistó la Súper Copa de la Fórmula 5 Pro 1

Por Romario Ventura

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
El piloto potosino Enrique Reyna, de la escudería Mao Racing, regresó al primer plano de la Fórmula 5 Pro 1 al conquistar la victoria en la Súper Copa Roshfrans-SpeedFest, celebrada en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez. Reyna, que ya había triunfado en la segunda fecha del calendario en Monterrey, se impuso con autoridad en una carrera llena de emociones.

En el podio lo escoltaron Javier Girón, representante de Big Auto, y Héctor Ríos, del equipo La Flor de México, quienes completaron una competencia cerrada en los primeros puestos.

“Es magnífico regresar a la victoria, sobre todo en un lugar como este, el Autódromo Hermanos Rodríguez, que presentó un marco realmente espectacular”, expresó Reyna tras bajar de su monoplaza, satisfecho con el resultado que lo impulsa en la pelea por el campeonato.

Por su parte, Girón, segundo lugar, aseguró que el resultado le da confianza para encarar la recta final de la temporada: “Estoy muy contento por llevarme este resultado a Zacatecas, porque me sirve para acortar diferencias en el campeonato. Ahora vamos a Chihuahua en busca de más puntos”.

En tanto, Ríos reconoció que luchó al máximo, pero terminó optando por asegurar el tercer sitio: “Intenté todo para poder cruzar la meta en el primer lugar, pero cuando vi que mis rivales tenían un poco más, preferí cuidar la tercera posición”.

La competencia también dejó resultados destacados en otras categorías. En la F5 Pro 1, Federico Solís e Iván González se metieron en el top cinco, mientras que en la Pro 2 el ganador fue Gerardo Díaz, seguido por Ricardo Balaguero, Chris Valencia, Eslaimen Rached y Bernie Balverde.

