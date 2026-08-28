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Tigres visita a Santos Laguna en partido que cierra la Jornada 6

Ambos equipos están en la parte baja de la tabla general, con Santos Laguna sin puntos y Tigres con cuatro.

Por El Universal

Agosto 28, 2026 01:02 p.m.
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Tigres visita a Santos Laguna en partido que cierra la Jornada 6
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      En el marco de la Jornada 6 de la Liga MX, Santos Laguna recibirá a los Tigres de la UANL. El duelo, a jugarse en el TSM Corona, será el encargado de cerrar la jornada sabatina.


      Los laguneros vienen de una derrota de 2-3 ante los Camoteros del Puebla. Su adelanto en el marcador llegó gracias a un autogol (4') de Facundo Ezequiel Almada, mientras que su segundo tanto llegó al 51' por medio de Ezequiel Ballaude.

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      Los regios llegan tras una victoria de 2-0 contra el Atlante, equipo que, pese a su sorprendente y buen desempeño en el torneo —en el que ocupa el segundo puesto—, no logró imponerse en la Sultana del Norte. Rodrigo Aguirre (79') y Juan Brunetta (90') protagonizaron los goles del encuentro.
      En lo que respecta a la Tabla General, ambas escuadras se encuentran en la parte baja de la clasificación. Santos Laguna está en la decimoséptima posición con 0 unidades, por lo que la presión por conseguir la victoria es clara. Tigres se encuentra en el decimoquinto lugar con 4 puntos.
      El duelo está programado para disputarse en punto de las 21:10 horas y podrá sintonizarse por Canal 5, TUDN y ViX.

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