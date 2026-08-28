Erling Haaland lamenta muerte del rey Harald en Noruega

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Uno de los noruegos más populares en el mundo, Erling Haaland, el atacante de la selección de Noruega y del Manchester City, fue una de las personalidades que expresó su dolor por la muerte del rey Harald V.

El soberano era un reconocido deportista, que participó en varias competiciones de vela internacionales. La Federación Noruega de Fútbol decidió suspender la fecha en señal de respeto por su fallecimiento.

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Entre las numerosas condolencias que está recibiendo la familia, como las del Papa o de la mayoría de las casas reales europeas, se destaca la de Haaland, que recordó con emoción el honor que supuso conocerlo en persona tras el regreso de la selección noruega del Mundial."Descansa en paz, rey Harald. Gracias por todo lo que has significado para Noruega. Fue un honor conocerte", escribió el delantero del Manchester City en sus redes sociales.El jugador noruego fue recibido en julio por el rey Harald V, el príncipe Haakon y los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el Palacio Real de Oslo tras el histórico Mundial que disputó Noruega, en el que llegó a cuartos de final.