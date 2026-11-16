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España dice adiós al invicto

Pierde su 1er. partido desde 2024 tras caer en casa ante Inglaterra

Por AP

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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      MADRID.- La selección de España perdió su invicto de 43 partidos tras caer 3-2 en casa frente a Inglaterra en la Liga de Naciones. Esta derrota representa el primer tropiezo del equipo dirigido por Luis de la Fuente en más de dos años, pues no perdía un encuentro oficial o amistoso desde marzo de 2024 ante Colombia en Wembley. Durante ese exitoso periodo, el conjunto español conquistó tanto la Eurocopa como el Mundial, mientras que su caída por penales en la pasada final de la Liga de Naciones ante Portugal computó estadísticamente como un empate.

      El conjunto inglés, bajo el mando de Thomas Tuchel, impuso una intensa presión desde el inicio que incomodó el ritmo habitual de la campeona del mundo. Inglaterra capitalizó su dominio con un penal anotado por su capitán Harry Kane —quien llegó a 93 goles internacionales— y los tantos de los defensores Ezri Konsa y Ben White. Por su parte, España reaccionó en el marcador mediante un penal ejecutado por Mikel Oyarzabal y una anotación de Nico Williams, ambas acciones gestadas con la participación de Lamine Yamal. Sin embargo, el guardameta James Trafford evitó la igualada con intervenciones decisivas en el tramo final.

      Al término del encuentro, De la Fuente reconoció la superioridad del rival durante la primera media hora y destacó la exigencia de enfrentar a potencias europeas. Pese a la tristeza en el vestuario, el técnico pidió a sus futbolistas sentirse orgullosos por la magnitud histórica de los logros alcanzados en los últimos años.

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