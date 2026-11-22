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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó lluvias y chubascos para este domingo 22 de noviembre en las cuatro regiones de San Luis Potosí, además de bancos de niebla durante la mañana y un posible descenso de temperatura en los próximos días por el ingreso del frente frío número 8 al noreste del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 32 grados y mínima de 19, mientras que en la Zona Media se esperan valores de 29 y 16 grados, respectivamente. En ambas regiones existe probabilidad de lluvias y chubascos puntuales a partir de la tarde.

Para la Zona Centro, donde se encuentra la capital potosina, se prevé una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 12, con bancos de niebla matutinos y lluvias dispersas durante la noche. También se pronostican vientos del suroeste con rachas superiores a los 30 kilómetros por hora.

En el Altiplano se esperan las condiciones más frescas, con una máxima de 24 grados y mínima de 12. En las partes altas, el termómetro podría descender hasta los 6 grados, mientras que en las zonas elevadas del Centro se anticipan mínimas similares.

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La dependencia estatal informó que en la Zona Media podrían presentarse rachas de viento de 30 kilómetros por hora, mientras que en el Altiplano se esperan vientos del oeste con la misma intensidad.

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El ingreso del frente frío número 8 podría favorecer un descenso de las temperaturas durante los próximos días, por lo que Protección Civil pidió extremar precauciones, especialmente ante las condiciones de frío en las zonas altas del territorio potosino.

Asimismo, llamó a prevenir que personas permanezcan o pernocten en la vía pública ante el descenso térmico, así como a mantener precauciones por la presencia de niebla y posibles tormentas.

Para el lunes 23 de noviembre, el pronóstico anticipa máximas de 21 grados en el Altiplano, 23 en las zonas Centro y Media, y 24 en la Huasteca.

La CEPC recordó que los reportes de auxilio pueden realizarse mediante el número de emergencias 911 o por WhatsApp al 444 213 2858.