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No es un secreto, que el partido en México entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers es uno de los más codiciados de la temporada.

Desde que se dio a conocer el regreso de la NFL al país, la afición respondió, y los boletos se agotaron de manera inmediata en las preventas que se hicieron.

Boletos agotados y precios en reventa

Por ello, para todos los que quieran acudir a la cancha del estadio Banorte para presenciar el último juego internacional de la temporada, tendrán que pagar mínimo, 11 mil 280 pesos por un boleto en la parte alta del estadio.

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En la misma página de reventa de StubHub, se encuentran entradas hasta los 56 mil 513 pesos, en los que son considerados los mejores lugares del estadio; junto a donde salen los jugadores.

Demanda y costos del partido NFL México

No se descarta que en las próximas horas, los boletos suban de precio, pero lo que es una realidad, es que es uno de los partidos más caros de la temporada.