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América dejó escapar la oportunidad de colocarse en el liderato del Apertura 2026. Las Águilas cayeron 1-0 en su visita al Estadio Universitario, donde Tigres cerró su participación con una victoria que decora su desastrosa temporada.

Competitividad y oportunidades en el partido

Pese a las distintas realidades de ambas escuadras, el duelo mantuvo un alto nivel de competitividad, hasta con tintes de las múltiples eliminatorias que han protagonizado en el torneo mexicano.

En el desarrollo de la primera parte, tanto Tigres como América tuvieron sus oportunidades para abrir el marcador, pero a ambos les faltó puntería para romper el cero.

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El "intercambio de golpes" era constante. Los Felinos daban los primeros zarpazos y las Águilas respondían con los suyos, como ocurrió en el minuto 18, con un disparo de Perea que puso a trabajar a Nahuel.

Gol anulado y reacción de Almada

Parecía que los locales eran quienes buscaban el liderato y los de Coapa, los eliminados. Los de la UANL mostraban mayor insistencia por hacer el gol.

Como ha sido costumbre en el torneo, Juan Brunetta se colocó como el hombre de mayor peligro para Tigres; del lado americanista fue Óscar Perea quien comandaba la ofensiva de las Águilas.

El Volcán se prendió al minuto 64, cuando Brunetta liquidó de gran manera el contragolpe de los suyos, pero el tanto fue anulado por fuera de juego y el 0-0 regresó al electrónico.

Pese a la anulación del gol, Guillermo Almada explotó contra sus defensores por las facilidades y los errores que dieron paso a la anotación de los universitarios.

Malagón se lució con una gran atajada en el minuto 75. El portero americanista respondió de estupenda forma al disparo de Brunetta para salvar su arco.

En la jugada de mayor complejidad, el argentino encontró un gol de otro juego. El "11" de Tigres le pegó de forma exquisita al esférico para mandarlo al ángulo de Malagón, quien creyó que el tiro no iría a su poste.

Con un golazo, así se despidieron los felinos del Apertura 2026, evitando que las Águilas se llevaran el liderato.