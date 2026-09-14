Esteban Solari es autocritico tras derrota de Pumas: "No hay excusa"
Pumas no lograron recuperarse tras el segundo gol de Chivas y Solari enfatiza la necesidad de corregir errores.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Los Pumas no tuvieron la actuación deseada en el estadio Akron y terminaron siendo goleados (3-0) por las Chivas.
Esteban Solari asume responsabilidad tras la derrota
El equipo de Esteban Solari comenzó perdiendo muy temprano el partido y ya no fue capaz de levantarse.
Cuando recibió la segunda anotación, perdió cualquier esperanza de meterse en el encuentro y no pudo meter las manos para evitar la tercer y última.
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Después de la derrota en un duelo que era clave para sus aspiraciones de meterse a la zona de la Liguilla, el director técnico argentino salió a dar la cara y fue autocrítico por las equivocaciones que cometió su equipo.
"Fue una derrota dura para nosotros. Tenemos que mejorar mucho en nuestra fase defensiva, concedemos goles que a veces parecen muy simples y nos tenemos que hacer cargo, corregir porque no nos puede pasar a este nivel, queremos ser más contundentes. No hay ninguna excusa, [debemos] pasar página y también hacerse cargo de los errores, hay que corregir y trabajar para el próximo partido", manifestó.
Rendimiento físico y falta de contundencia en Pumas
El Tano reconoció que sus Pumas no estuvieron al 100% físicamente para poder competir, debido a que jugaron el jueves contra el León, pero que deben mejorar rápidamente para ofrecer una mejor versión para el juego contra el Atlas.
"Intentamos poner la energía necesaria para jugar este tipo de partidos, creo que durante 60 minutos la tuvimos, después del segundo gol no, nos quedamos sin la energía para seguir reaccionando, pero esto es de trabajo. [Debemos] tratar de estar unidos, hacernos fuertes porque el próximo partido también va a ser duro y tenemos que mostrar otra imagen", sentenció.
Para el timonel auriazul, la principal diferencia entre las Chivas y sus Pumas fue la definición porque también generaron ocasiones de peligro, pero no pudieron aprovecharlas.
"Nos encontramos un equipo con muchísima contundencia, hay días en los que el rival tiene mucha contundencia y lamentablemente lo pagamos caro; en el primer tiempo, la primera pelota que pateó al arco fue gol... patearon dos veces al arco en todo el primer tiempo, eso nos golpeó. El futbol es de eficacia, si nosotros pateamos 10 tiros al arco y no pudimos hacer un gol quiere decir que nos faltó contundencia", externó Esteban Solari.
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