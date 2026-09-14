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Calvert-Lewin decisivo en triunfo 4-1 de Leeds sobre Newcastle

Leeds alcanzó el tercer lugar en la Premier League tras vencer 4-1 a Newcastle con tres goles en 13 minutos.

Por AP

Septiembre 14, 2026 05:08 p.m.
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Calvert-Lewin decisivo en triunfo 4-1 de Leeds sobre Newcastle
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      LEEDS, Inglaterra (AP) — Leeds encaminó una contundente victoria 4-1 sobre Newcastle el lunes para colocarse en el tercer puesto de la Liga Premier, gracias a tres goles en un lapso de 13 minutos antes del descanso —dos de ellos con la participación del dominante Dominic Calvert-Lewin—.

      Dominio ofensivo de Calvert-Lewin en Leeds vs Newcastle

      El disparo desviado de Ao Tanaka puso en ventaja a Leeds a los 32 minutos y luego el Jugador del Partido, Calvert-Lewin, subió una marcha.

      El corpulento delantero tiene un gran historial goleador contra Newcastle y además había marcado en cada uno de los últimos cinco partidos de Leeds como local.

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      Tuvo mala suerte cuando un cabezazo al minuto 34 fue registrado como autogol tras rozar la cabeza de su compañero Jayden Bogle en el trayecto hacia la red. Pero no hubo dudas sobre su autoría en el tercero, que se escurrió por debajo del arquero después de que lo empujara hacia el arco bajo la presión de los defensores.

      Deficiencias defensivas de Newcastle y goles decisivos

      La defensa de Newcastle fue lamentable y otro despeje débil derivó en el cuarto a los 59 minutos, cuando Noah Okafor metió su remate rasante a través de un mar de piernas hacia el ángulo más lejano.

      El único punto positivo para el visitante llegó en el último minuto, cuando el suplente Bazoumana Touré anotó el gol del descuento.

       

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