Abelina López rechaza nombramiento de Mojica en Guerrero
Simpatizantes de Abelina López expresan apoyo durante su rechazo al nombramiento de Beatriz Mojica en Morena Guerrero.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Abelina López, alcaldesa de Acapulco, se lanzó contra el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora estatal de Morena en Guerrero.
Abelina López cuestiona nombramiento de Beatriz Mojica en Guerrero
Al concluir la ceremonia de nombramiento, Abelina López, quien fue aspirante, aseguró que "quien festeje, está festejando la crónica de una muerte anunciada" para el partido en Guerrero.
Reacción y respaldo popular de Abelina López tras encuesta interna
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López negó sentirse derrotada tras perder la encuesta de Morena para ser coordinadora estatal. "Traigo pueblo", fue su respuesta.
"Ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real: más de 100 mil personas marcharon conmigo para el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los conmino a que marchen con 100 mil personas", retó.
Abelina López no dio cifras sobre las encuestas que les mostraron en privado. Sus simpatizantes gritaron: "¡Ella no es chapulina!". Mientras ella negaba sentirse derrotada.
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Simpatizantes de Abelina López expresan apoyo durante su rechazo al nombramiento de Beatriz Mojica en Morena Guerrero.
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El ejercicio contempla hipótesis sísmicas específicas para distintas regiones del país.